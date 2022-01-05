Джигурда пожаловался на снежный беспредел в Петербурге

Петербург борется со снегом уже больше месяца, и несмотря на рапорты команды Александра Беглова о достигнутых результатах уборки, лучше не становится. Плохо очищенные улицы не дают гулять по городу обычным горожанам и знаменитостям, многие из которых любят Северную столицу и обычно рады приезжать в город на праздники, но не в этот раз.

Шоумен Никита Джигурда назвал происходящее в зимнем Петербурге "снежным беспределом" и неким непонятным ему "сбоем системы", который мешает наслаждаться городом.

"Я не знаю, почему в Питере происходит такой, можно сказать, снежный беспредел. Почему нельзя Северную столицу убрать, украсить? Я думаю, это какой-то сбой системы. Мне гораздо приятнее быть в Уфе, в Башкортостане, чем в Питере, честно говорю. При том, что я Питер люблю", — сказал он.

Ранее актер и режиссер Алексей Чардымский предположил, что город просто "бросили", а историк, публицист и телеведущий Евгений Понасенков предложил "выгрести из Петербурга" чиновников, не сумевших очистить город от снега и мусора.