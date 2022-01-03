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Автор Ольга Лазарева

Во дворах Петербурга образовались мусорные завалы

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Пресс-служба компании "Невский экологический оператор" (НЭО), которая по решению Смольного с 1 января 2022 года отвечает за вывоз отходов в городе, перенесла ответственность за проблемы с вывозом мусора на петербуржцев.

Ранее на государственном портале "Наш Петербург" появилось более 1,2 тыс. жалоб от горожан на неубранный мусор с придомовых контейнерных площадок. Похожие обращения появились и на официальной странице регионального мусорного оператора в соцсети "ВКонтакте". Жители публикуют фотографии больших завалов мусора и переполненных баков, которые источают неприятный запах.

Например, возмущены отсутствием уборки мусора жители домов по Дунайскому проспекту, Жерновской и Ростовской улице, проспекту Большевиков и в других частях города. По словам петербуржцев, по контактным телефонам практически невозможно дозвониться до регоператора и сообщить о проблеме.

Отзывы в соцсетях о вывозе мусора в Санкт-Петербурге
Отзывы в соцсетях о вывозе мусора в Санкт-Петербурге

 

В самом "Невском экологическом операторе" своей вины за произошедшее не признают. По словам представителей компании, причиной плохой уборки мусора стала повышенная нагрузка на перевозчиков в праздничные дни, а также припаркованные у контейнерных площадок легковые автомобили.

Однако многие объясняют сложившуюся ситуацию плохой подготовкой Смольного к старту "мусорной реформы". В частности, городская администрация только в августе утвердила нового регионального оператора, из-за чего тот не успел организовать работу с субподрядчиками и наладить с ними коммуникацию. Также Смольный предоставил НЭО неактуальную территориальную схему, из-за чего оператор не смог верифицировать адреса площадок за столь короткий срок.

При этом администрация губернатора Александра Беглова на базе ГАТИ создала "Управление по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства", в обязанности которого входил контроль за парковкой во дворах, в том числе и у мусорных площадок. Однако пока никаких видимых результатов работы новая структура и сама ГАТИ не показали.

Ранее о проблемах, с которыми столкнулся региональный мусорный оператор, сообщили губернатору Беглову представители фракции "Справедливая Россия". Они призывали перенести старт мусорной реформы до весны 2022 года из-за неготовности НЭО и подрядчиков в полной мере выполнять свои функции.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх александр беглов
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Во дворах Петербурга образовались мусорные завалы
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