EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Беглов провалил в 2021 году политику по привлечению инвесторов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В 2021 году в экономическом плане Петербург не может похвастаться позитивными результатами. Город не вошел в десятку лидеров по уровню зарплат и увеличил дефицит бюджета до 81 миллиарда рублей. Это лишь малая часть проблем, допущенных при реализации политики губернатора Александра Беглова.

Беглов провалил в 2021 году политику по привлечению инвесторов

Для Петербурга минувший год стал провальным в экономическом плане.

Уровень жизни горожан значительно ухудшился.

На конец 2021-го Петербург не оказался в лидерах по величине зарплат, заняв лишь 11 место в рейтинге. Заработок свыше 100 тысяч рублей в месяц всего у 15% населения. Город уступил

  • Чукотке,
  • ЯНАО,
  • Сахалину,
  • Камчатке
  • и Мурманской области.

Заявления Смольного о наивысшем уровне МРОТ по стране звучат неубедительно, поскольку на самом деле он ниже стоимости базового набора школьника.

Также с 2020 года в Северной столице выросли цены на жилье на 26,7%.

Цифры объясняются тем фактом, что ранее возведение социальной инфраструктуры лежало на плечах города, а теперь эта обязанность принадлежит застройщику, который повысил стоимость недвижимости для покупателей.

Несмотря на заявления городского правительства об успехах во многих секторах промышленности, город и здесь вынужден признать провал. В 2021 году Петербург не попал в список лидирующих регионов по этому показателю.

Из-за провальной политики губернатора Беглова в сфере экономики дефицит городского бюджета к 2022 году увеличился почти до 81 миллиарда рублей.

Губернатор при этом утверждает, что бюджет Петербурга имеет "высокую долговую устойчивость". Хотя использование долгового механизма лишь усугубляет экономический кризис в городе и усиливает его зависимость от Москвы. Таким образом, прибегая к помощи федерального центра России, Смольный доказывает неспособность действовать самостоятельно.

Петербург также снизил свою привлекательность для инвесторов.

На ПМЭФ-2021 озвучили, что всего за год город потерял 4 пункта в рейтинге инвестпривлекательности АСИ и пропустил вперед регионы центральной части РФ, а также Ленинградскую область. Не исключено, что предприниматели стали чаще регистрироваться в Ленобласти, чем в Петербурге из-за увеличения числа проверок со стороны властей города. Таким образом, инвестиционная политика Беглова в прошедшем году оказалась провальной. Кроме того, в финансовой поддержке малого бизнеса наблюдается отрицательная динамика.

В свою очередь, губернатор Беглов заявляет о преуспевании Петербурга по экономическим показателям. По его словам, уровень безработицы сейчас держится на уровне 1,7%, хотя еще в октябре она составляла 0,9%. СМИ информацию об экономических итогах Петербурга считают неправдивой, а отчет главы Смольного — манипуляцией со статистикой.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы экономика инвестиции санкт-петербург александр беглов
Новости
Премьер-министр Финляндии допустила возможность ступления страны в НАТО
Три человека получили ножевые ранения в массовой драке мигрантов в Москве
Беглов провалил в 2021 году политику по привлечению инвесторов
Максимальный за 13 лет объём газа добыл "Газпром" в 2021 году
В Рязанской области 12 человек попали в больницу после ДТП с автобусом
Вирусолог назвал условия завершения пандемии COVID-19 в 2022 году
РФ снизила транзит газа через Украину в Словакию
СКР завёл дело из-за смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Уголовное дело завели после смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Последние материалы
Три человека получили ножевые ранения в массовой драке мигрантов в Москве
Беглов провалил в 2021 году политику по привлечению инвесторов
Максимальный за 13 лет объём газа добыл "Газпром" в 2021 году
В Рязанской области 12 человек попали в больницу после ДТП с автобусом
Вирусолог назвал условия завершения пандемии COVID-19 в 2022 году
РФ снизила транзит газа через Украину в Словакию
СКР завёл дело из-за смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Косметика с тяжёлыми последствиями
Пиявки против целлюлита
Популярное
Зарубежный
Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича

Сердючка рассказала о дорогом подарке Абрамовича.

Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича
Ушла из жизни режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай
Шоу-бизнес
Ушла из жизни режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай
Общество
В Госдуме пригрозили хоккеистам наказанием за непотребства
Новости Санкт-Петербурга
1 января Петербург превратился в помойку
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"
Шоу-бизнес
Звёзды показали себя на утро после встречи Нового года
Запашного упрекнули в том, что он не уследил за тигром
Шоу-бизнес
Запашного упрекнули в том, что он не уследил за тигром
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников