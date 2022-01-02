Беглов провалил в 2021 году политику по привлечению инвесторов

В 2021 году в экономическом плане Петербург не может похвастаться позитивными результатами. Город не вошел в десятку лидеров по уровню зарплат и увеличил дефицит бюджета до 81 миллиарда рублей. Это лишь малая часть проблем, допущенных при реализации политики губернатора Александра Беглова.

Для Петербурга минувший год стал провальным в экономическом плане.

Уровень жизни горожан значительно ухудшился.

На конец 2021-го Петербург не оказался в лидерах по величине зарплат, заняв лишь 11 место в рейтинге. Заработок свыше 100 тысяч рублей в месяц всего у 15% населения. Город уступил

Чукотке,

ЯНАО,

Сахалину,

Камчатке

и Мурманской области.

Заявления Смольного о наивысшем уровне МРОТ по стране звучат неубедительно, поскольку на самом деле он ниже стоимости базового набора школьника.

Также с 2020 года в Северной столице выросли цены на жилье на 26,7%.

Цифры объясняются тем фактом, что ранее возведение социальной инфраструктуры лежало на плечах города, а теперь эта обязанность принадлежит застройщику, который повысил стоимость недвижимости для покупателей.

Несмотря на заявления городского правительства об успехах во многих секторах промышленности, город и здесь вынужден признать провал. В 2021 году Петербург не попал в список лидирующих регионов по этому показателю.

Из-за провальной политики губернатора Беглова в сфере экономики дефицит городского бюджета к 2022 году увеличился почти до 81 миллиарда рублей.

Губернатор при этом утверждает, что бюджет Петербурга имеет "высокую долговую устойчивость". Хотя использование долгового механизма лишь усугубляет экономический кризис в городе и усиливает его зависимость от Москвы. Таким образом, прибегая к помощи федерального центра России, Смольный доказывает неспособность действовать самостоятельно.

Петербург также снизил свою привлекательность для инвесторов.

На ПМЭФ-2021 озвучили, что всего за год город потерял 4 пункта в рейтинге инвестпривлекательности АСИ и пропустил вперед регионы центральной части РФ, а также Ленинградскую область. Не исключено, что предприниматели стали чаще регистрироваться в Ленобласти, чем в Петербурге из-за увеличения числа проверок со стороны властей города. Таким образом, инвестиционная политика Беглова в прошедшем году оказалась провальной. Кроме того, в финансовой поддержке малого бизнеса наблюдается отрицательная динамика.

В свою очередь, губернатор Беглов заявляет о преуспевании Петербурга по экономическим показателям. По его словам, уровень безработицы сейчас держится на уровне 1,7%, хотя еще в октябре она составляла 0,9%. СМИ информацию об экономических итогах Петербурга считают неправдивой, а отчет главы Смольного — манипуляцией со статистикой.