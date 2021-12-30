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В Минюсте Шендеровича*, Толоконникову* и Гельмана* назвали иноагентами

Россия

В Минюсте России приняли решение расширить реестр иностранных агентов. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте ведомства

В Минюсте Шендеровича*, Толоконникову* и Гельмана* назвали иноагентами

Так, в реестр решено включить ряд физических лиц:

  • Шендеровича Виктора Анатольевича*,
  • Алексеева Андрея Викторовича*,
  • Толоконникову Надежду Андреевну*,
  • Гельмана Марата Александровича*,
  • Бекбулатову Таисию Львовну*,
  • Владыкину Елену Сергеевну*,
  • Беляева Ивана Михайловича*,
  • Никульшину Веронику Юрьевну*.

Уточняется, что решение принималось на основании документов, которые поступили от уполномоченных органов государственной власти. Например, была получена информация, что указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая иностранное финансирование.

Ранее Министерство юстиции РФ внесло четыре организации в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Эти юрлица созданы сотрудниками средств массовой информации, которые ранее были включены в этот самый перечень. Минюст внёс в реестр иноагентов ООО "Альтаир 2021"*, ООО "Вега 2021"*, ООО "Главный редактор 2021"* и ООО "Ромашки монолит"*. 

* Организации и физические лица, признанные экстремистскими и/или выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Владимир Путин — об иноагентах, смерти капитализма и ядерной войне
Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова
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