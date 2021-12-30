В Минюсте Шендеровича*, Толоконникову* и Гельмана* назвали иноагентами

В Минюсте России приняли решение расширить реестр иностранных агентов. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте ведомства.

Так, в реестр решено включить ряд физических лиц:

Шендеровича Виктора Анатольевича*,

Алексеева Андрея Викторовича*,

Толоконникову Надежду Андреевну*,

Гельмана Марата Александровича*,

Бекбулатову Таисию Львовну*,

Владыкину Елену Сергеевну*,

Беляева Ивана Михайловича*,

Никульшину Веронику Юрьевну*.

Уточняется, что решение принималось на основании документов, которые поступили от уполномоченных органов государственной власти. Например, была получена информация, что указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая иностранное финансирование.

Ранее Министерство юстиции РФ внесло четыре организации в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Эти юрлица созданы сотрудниками средств массовой информации, которые ранее были включены в этот самый перечень. Минюст внёс в реестр иноагентов ООО "Альтаир 2021"*, ООО "Вега 2021"*, ООО "Главный редактор 2021"* и ООО "Ромашки монолит"*.

* Организации и физические лица, признанные экстремистскими и/или выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.