Названы победители олимпиады "Московский учитель"

В VIII метапредметной олимпиаде "Московский учитель" приняли участие более 15 тысяч человек, чтобы попробовать свои силы в решении нестандартных задач и развитости критического мышления.

По словам Валерия Тихонова, директора Корпоративного университета московского образования, современный педагог должен научить подопечных критически мыслить, аргументировано выражать свою точку зрения и уметь работать с информацией.

"Очевидно, что этими навыками должен обладать и сам учитель. Метапредметная олимпиада помогает педагогам по-новому взглянуть на свой потенциал, вдохновляет на профессиональное развитие", — сказал Тихонов.

Лучшие результаты в заключительном туре показали учитель русского языка и литературы "Цифровой школы" Элина Стрейкмане и учитель истории и обществознания школы № 1241 "На Красной Пресне" Роман Умняков. Они получат специальные призы от одного из организаторов олимпиады — Корпоративного университета. Вторым организатором в этом году выступила Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования.

Всего по итогам соревнований было определено 30 победителей и призеров, которые получат возможность в следующем году принять участие в конкурсе профессионального мастерства и общественного признания "Учитель года Москвы".