Гидролог: запасы воды в Крыму в четыре раза больше, чем год назад

Запасы воды в Крыму в четыре раза больше, чем год назад. Об этом РИА Новости рассказала гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

Сейчас в водохранилищах полуострова накопилось более 120 миллионов кубометров воды. Это на 20 миллионов больше, чем месяц назад. Это произошло из-за обильных дождей и снегопадов.

"Происходило заполнение водой большинства водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный запас воды на 27 декабря составил 126,77 миллиона кубометров, что на 20,78 миллиона кубометров больше, чем месяц назад. К концу 2020 года общий запас воды составлял всего 31,3 миллиона кубометров", — сказала Охременко.

По словам главы администрации Ялты Янина Павленко запасов воды хватит на весь 2022 год. В самом большом водохранилище полуострова — Чернореченском — также накоплена вода. Симферополю хватит её на ближайшие два года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как сообщают в гидрометцентре, приток воды в водохранилища за 25 дней декабря составил:

в Белогорском — 5,1,

в Симферопольском — 1,4,

в Счастливом — 2,6,

в Чернореченском — 9,4 миллиона кубометров.

По словам экспертов, выпавшие осадки помогли существенно.

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