Саратов станет вторым по размеру территории городом в России

Саратов станет вторым по размеру территории городом в России. Его площадь с 1 января увеличится в пять раз — до 2100 квадратных метров за счёт включения пригородного Саратовского муниципального района.

Город, где проживает около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга и вторым в России после Москвы.

В 2019 году к Саратову присоединили два соседних села: Багаевское и Красный Текстильщик. За объединение выступили городская мэрия областная администрация.

Как пишет "Российская газета", в администрации Саратова говорят, что расширение границ нужно для развития. Город получит преимущество при участии в федеральных программах. Жители окрестных территорий получат новые рабочие места, также у них улучшится инфраструктура.

"Границы между Саратовом и пригородом стёрты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура", — рассказал глава города Михаил Исаев.

Отмечается, что во время публичных слушаний не все жители сёл были согласны с присоединением к городу.

В мэрии рассказали, что все 79 сёл, которые вошли в состав городского округа, сохранят статус сельских поселений, а у жителей останутся все льготы.

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