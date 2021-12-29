В Петербурге за сутки от COVID-19 скончались 59 человек

В преддверии Нового 2022 года эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в Санкт-Петербурге остаётся одной их худших среди других регионов Российской Федерации.

По данным оперштаба по борьбе с пандемией коронавируса нового типа, за минувшие сутки в Северной столице выявлено 1 526 новых случаев заражения, скончались от заболевания — 59 жителей города. При этом темпы вакцинации населения заметно снизились в сравнении с предыдущим месяцем, в связи с чем о достижении высокого уровня коллективного иммунитета говорить преждевременно.

"Ковид"-ситуация в Санкт-Петербурге

По актуальным данным сайта Смольного, в стационары Петербурга, принимающие "ковид"-пациентов, за последние 24 часа поступило 338 заболевших. На сегодняшний день в специализированных медучреждениях города на лечении с COVID-19 и пневмониями находятся 5673 петербуржца. В реанимациях в тяжёлом состоянии лежат 562 человека, из них к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены — 308. Выздоровело за последние сутки 2729 граждан.

В Северной столице за последние 24 часа первично привился в целях профилактики коронавируса 2781 человек. Полностью завершили цикл вакцинации за этот период времени лишь 13 326 петербуржцев.

Согласно данным официального сайта городской администрации, на текущий момент только 2 671 884 жителя города полностью прошли процедуру — 49,62% от общего количества горожан.

На фоне сохраняющейся долгое время высокой суточной заболеваемости и смертности от COVID-19 в Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов рапортовал в понедельник, 27 декабря, в ходе традиционного обращения на "Радио России", что власти научились бороться с коронавирусной инфекцией в текущем году.

"В уходящем году мы научились не просто бороться с коронавирусом, но и эффективно работать в условиях эпидемии", — сказал градоначальник.

Ряд СМИ отмечали, что в Смольном не справились з задачей по вакцинации 80% взрослого населения Петербурга до конца 2021 года. Привить 3,5 миллиона горожан чиновники рассчитывают в начале 2022 года. Однако, судя по снижению темпов вакцинации в Северной столице, на достижение необходимого уровня коллективного иммунитета может уйти гораздо больше времени.

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