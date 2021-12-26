Подаренные губернатору новогодние украшения нашли на Авито

Петербургский ученый Максим Шугалей сообщил, что елочные украшения, отправленные им губернатору Александру Беглову, выложены на продажу на "Авито". Игрушки продают по цене в 5,5 тысячи рублей.

Шугалей отметил, что объявление на "Авито" ему скинули сразу несколько человек. Социолог отправил аналогичные новогодние игрушки губернатору Беглову, добавив к подарку книгу "Утраченный Петербург". Второго такого набора не существует, поэтому Шугалей сделал вывод, что украшения с объявления именно те, что он отправил градоначальнику.

"Оказалось, что шары из объявления — те самые, которые я вместе со своей книгой "Утраченный Петербург" отправил в Смольный в подарок губернатору", — подчеркнул ученый.

Шугалей пришел к выводу, что его подарки, дойдя до Смольного, позднее оказались на площадке для частных объявлений.

"Не стали выкидывать, а просто решили на них подзаработать. Я вот долго не верил, что чиновники из Смольного могут позволить себе кататься на "Роллс Ройсах". Теперь понимаю, как это у них получается", — резюмировал Шугалей.

Ранее социолог направил в адрес Беглова набор елочных украшений с изображениями исторических зданий Петербурга, находящихся в удручающем состоянии. Таким образом ученый хотел привлечь внимание градоначальника к проблеме сохранения и охраны культурного наследия Северной столицы.