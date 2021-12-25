На прямой линии с Бегловым заявят о "миллионе вопросов" от горожан

В субботу, 25 декабря, губернатор Александр Беглов проведёт прямую линию, где, по задумке, ответит на интересующие горожан вопросы.

Близкие к Смольному источники утверждают, что мероприятие пройдёт по заготовленному сценарию, а читать градоначальник будет с телесуфлера. Вопросы петербуржцев останутся без ответа.

По информации Telegram-канала "Площадь Восстания", подготовкой прямой линии занимались "образовательный" вице-губернатор Ирина Потехина и руководитель ЦУР Елена Никитина. Пресс-служба губернатора, чиновники, отвечающие за внутреннюю политику, к организации мероприятия непричастны.

Вероятно, что в кадре, кроме Беглова, будет присутствовать сама Никитина. Она возьмёт на себя роль ведущей и станет задавать вопросы градоначальнику, заранее заготовленные сотрудниками ЦУР. При этом будет заявлено, что от петербуржцев в адрес губернатора поступил миллионов вопросов на городскую тематику.

Сам Беглов будет ориентироваться на текст с телесуфлера. Градоначальник ранее обещал, что петербуржцы в режиме реального времени смогут задать ему вопросы. Поскольку губернатор станет следовать чёткому сценарию "прямой линии", добиться какой-либо ясности горожанам от Беглова не удастся.

СМИ ранее выяснили, какие вопросы хотят задать петербуржцы Беглову. Самый главный из них — открытие новых станций метро. Губернатора хотят спросить, когда в Северной столице начнётся нормальное развитие "подземки". Другой не менее волнующий горожан вопрос — об уборке снега. Также жителей Петербурга волнует нехватка школ и детских садов.