Заммэра озвучил планы Москвы по увеличению рабочих мест у метро Некрасовка

У станции метро "Некрасовка" будет построен новый торгово-развлекательный комплекс. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, он даст городу 1,6 тысячи рабочих мест.
"По соглашению девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ "Некрасовка" площадью более 49 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тысячи рабочих мест", — уточнил Владимир Ефимов.
Здание будет построено в течение трёх лет, а инвестиции в проект составят 3,17 миллиарда рублей. Москва предоставит компании-застройщику льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешённого использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в составе ЖК "Талисман на Рокоссовского" на Кронштадтском бульваре.
Центр предполагает наличие торговой галереи с магазинами, кинотеатром, ресторанами и кафе, подземным паркингом с мойкой автомобилей.
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