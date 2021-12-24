Заммэра озвучил планы Москвы по увеличению рабочих мест у метро Некрасовка

У станции метро "Некрасовка" будет построен новый торгово-развлекательный комплекс. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, он даст городу 1,6 тысячи рабочих мест.

"По соглашению девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ "Некрасовка" площадью более 49 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тысячи рабочих мест", — уточнил Владимир Ефимов.

Здание будет построено в течение трёх лет, а инвестиции в проект составят 3,17 миллиарда рублей. Москва предоставит компании-застройщику льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешённого использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в составе ЖК "Талисман на Рокоссовского" на Кронштадтском бульваре.

Центр предполагает наличие торговой галереи с магазинами, кинотеатром, ресторанами и кафе, подземным паркингом с мойкой автомобилей.