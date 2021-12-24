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Пиарщик Смольного назвал артиста Юрия Куклачева "палачом кошек"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Пока петербуржцы с трудом пробираются через снежные завалы в городе, власти решили бороться с Народными артистами, которые честно говорят о том, что думают о происходящем.

Пиарщик Смольного назвал артиста Юрия Куклачева "палачом кошек"

Просмольнинский блогер Николай Камнев, опубликовал во всех своих соцсетях пасквиль на популярного и любимого в России артиста цирка, создателя и худрука Театра кошек в Москве Юрия Куклачёва, обвинив его во лжи, при этом честно признавшись: "Статью не читал".

В статье, которую не читал Камнев, Юрий Куклачёв рассказал об опыте Москвы по борьбе со снегом.

По словам народного артиста, "в Москве на улицах трудятся маленькие машинки". Именно такие же он посоветовал закупать петербургским властям.

Камнев, ранее открыто работавший на Правительство Санкт-Петербурга и лично вице-губернатора Игоря Албина, а ныне регулярно делающий посты о "позитиве, происходящем в Петербурге", поспешил доказать своим подписчикам, что снега в городе "давно нет". Самого же 72-летнего Юрия Куклачёва он назвал "кошачим палачом".

Комментаторы, правда, тут же рассказали "слепому" Камневу, что он "чего-то не замечает" либо просто на улицу не выходит. Таким образом уличив во лжи не народного артиста, а самого пиарщика Смольного.

По всей видимости, вместо борьбы с городскими проблемами, Смольный решил бороться с теми, кто им на это указывает, — натравливать одиозных блогеров.

Камнев скандально известен не только своими высказываниями и оскорблениями. Несколько лет назад его подозревали в растрате бюджетных денег на крупную сумму. В 2017 году Николай Камнев стал главой интернет-телевидения "Город +". Сайт собирал не более пяти тысяч просмотров в день, ролики на YouTube никто не смотрел. Однако именно в этот период на него было потрачено не менее 118 миллионов рублей. Однако от уголовного дела "Фиме Психопату" как-то удалось отвертеться.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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