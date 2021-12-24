ООН: Россия вносит активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса

Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид считает, что Россия вносит активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. По его словам, такие мировые державы, как Россия, должны первыми решать основные проблемы современности.

Как Шахид рассказал в интервью РИА Новости, Россия, будучи членом Совбеза ООН, всегда была одной из главных в поддержании международного мира и безопасности.

"Будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, Россия всегда играла ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности. На фоне множества разнообразных вызовов сегодня мир стремится к лидерству, солидарности и сотрудничеству. Крайне важно, чтобы такие великие державы, как Россия, были на передовой в решении проблем нашего времени", — сказал Шахид.

Также в интервью он затронул тему вакцинации в странах Африки. По его словам, только пять из них достигнут цели по вакцинации 40% своего населения к концу 2021 года.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее говорил, что 70% населения Африки сможет привиться от коронавируса только к лету 2024 года.

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