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Актёр Виктор Бычков: Беглова в городе называют "губернатор-невидимка"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Лауреат Государственной премии России, актёр Виктор Бычков рассказал, что думает о состоянии петербургских улиц и реальном отношении людей к губернатору Беглову и поддержал коллегу Краско.

Актёр Виктор Бычков: Беглова в городе называют "губернатор-невидимка"

67-летний актер Виктор Бычков, известный по ролям в легендарных фильмах "Особенности национальной охоты", "Кукушка", а также сериалам "Жуки", "Полярный" и участием как минимум в 90 кинофильмах вслед за Иваном Краско возмутился состоянием городских дорог и полной безответственностью местных властей:

"Тяжёлая ситуация. Этот город достоин лучшего. Я на стороне дяди Вани (Иван Краско. — Ред.). Давайте убирать снег, чтобы дядя Ваня не поскользнулся. Говорят, что Беглов — хозяйственник, но пока не видно его хозяйствования. Его называют губернатор-невидимка".

Бычков также поиронизировал над единственной задумкой Смольного в решении этой ситуации — так называемом "дворник-шеринге". Актёр считает, что платить человеку 150 рублей за час работы -- это совершенно не те деньги, за которые люди будут стараться.

"Говорят, на улицы выходит масса снегоуборочной техники. У меня был такой день, я ехал и видел только два трактора. Когда Беглов начинал свою деятельность в Петербурге, ему помогали. Приезжали самосвалы. В этом году ему не помогают. Вспоминается анекдот. Едет таксист и радуется: "Слава богу, в этом году не посыпают снег гадостью, а то резина портится, машины грязные…" Потом подумал и добавил: "А может украли всё, потому и не посыпают". — резюмировал Виктор Бычков.

Напомним, неделю назад своё обращение к Путину написал другой легендарный петербургский актёр Иван Краско. Он, не стесняясь в выражениях, рассказал о том, что происходит на улицах города, обвинив правительство и лично губернатора Александра Беглова в полном бездействии.

"Я, как петербуржец и как немолодой человек, хочу поднять голос в защиту своих сограждан, которые страдают от нерасторопности наших городских властей", — заявил в письме на имя президента РФ Иван Краско.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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