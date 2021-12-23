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Во второй тур олимпиады "Московский учитель" прошли более 600 педагогов

Россия » Центр » Москва

По итогам первого тура VIII метапредметной олимпиады "Московский учитель" из 15 тысяч участников во второй тур прошли более 600 учителей из 297 образовательных организаций столицы.

Во второй тур олимпиады "Московский учитель" прошли более 600 педагогов

Отличительной чертой конкурса является то, что жюри оценивает не только выполнение заданий за отведенные время, но и метапредметные навыки конкурсантов, их стрессоустойчивость и умение рассчитывать свои силы.

По итогам олимпиады будут определены 30 победителей и 60 призеров, которые получат возможность принять участие в конкурсе профессионального мастерства и общественного признания "Учителя года Москвы". Их имена станут известны до конца декабря.

Организаторами олимпиады в этом году выступили "Корпоративный университет московского образования" и Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования. Уже сейчас можно подать заявку на участие в олимпиаде в следующем году и посмотреть примеры заданий на сайте Корпоративного университета.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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