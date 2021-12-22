Петербург не готов к очередной метели

Во второй половине четверга, 23 декабря, в Петербурге прогнозируют ухудшение погодных условий — усиление ветра и метели. Уже сейчас горожане могут ожидать повторения начала декабря, когда коммунальные службы не справились с выпавшими осадками и довели город до критического состояния.

По данным метеорологов, во второй половине четверга ожидается усиление ветра до 18 м/с, сильный снег, в отдельных районах метель. На дорогах образуется гололед. Из-за этого специалисты прогнозируют рост числа ДТП и аварий на объектах ЖКХ.

Прогнозы метеорологов подтверждаются прошлым опытом Петербурга. Аналогичные ситуации возникли в начале месяца, когда город занесло снегом. За несколько дней выпала почти треть месячной нормы осадков или около 20 сантиметров снега. Смольный и губернатор Александр Беглов, ранее рапортовавшие о 100% готовности города к вызовам природы, доказали обратное. На улицы вышло около 800 единиц техники при наличии 1,7 тысячи, но это количества оказалось недостаточно для эффективной очистки города.

Сложная обстановка сохраняется до сих пор. Передвижение по городу все также затруднено как для автомобилистов, так и для пешеходов. Для последних передвижение по Северной столице представляет наибольшую опасность, поскольку в городе участились случаи падения ледяных глыб с крыш. Это уже привело к жертвам, некоторые находятся в госпитале в состоянии комы.