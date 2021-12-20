EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Гидрометцентре спрогнозировали морозы до -24 °C на неделе
В Совфеде объяснили идею Зеленского ввести предупредительные санкции против РФ
Кинолог объяснила, как безопасно покормить бродячую собаку
В Госдуму внесён законопроект о выплатах на каждого члена семьи
В Латвии назвали 2022 год "решающим" в подсчёте убытков от "советской оккупации"
Гинцбург оценил теорию искусственного происхождения омикрон-штамма
Российский стилист рассказала, как выбрать зимнюю одежду
Дипломат пострадал при нападении радикалов на посольство Белоруссии в Лондоне
Украина намерена создать военно-морские базы в Азовском и Чёрном морях

ГБУ "Ритуал" выпустило обзор самых известных исчезнувших кладбищ столицы

Россия » Центр » Москва

Когда-то в Москве кладбища были при каждом храме. Ликвидировать их начали при Алексее Михайловиче, а закончили при Елизавете Петровне. Однако вплоть до 1930-х годов в столице наряду с городскими были открыты монастырские некрополи. Наиболее известным из исчезнувших кладбищ ГБУ "Ритуал" посвятило серию видеороликов.

ГБУ "Ритуал" выпустило обзор самых известных исчезнувших кладбищ столицы

Первый из них рассказывает о некрополе Моисеевского монастыря, который находился на месте нынешней Манежной площади. Монастырь был заложен по указу Ивана Грозного и просуществовал до 1764 года, не сумев полностью восстановиться после пожара 1737 года. Монастырское кладбище закрыли в 1771 году.

Со временем здесь появилась Моисеевская площадь, застроенная в XIX веке. Вновь это место было расчищено под площадь с дорожным движением в 1930-е годы.

Раскопки здесь начались в 1993 году, незадолго до строительства подземного торгового центра. Тогда и был обнаружен давно забытый некрополь, включавший около 600 захоронений. Часть останков была мумифицирована. Найденные останки перезахоронили на кладбище в Ракитках с соблюдением старинных обрядов.

Благодаря особенностям грунта при раскопках были найдены прекрасно сохранившиеся одеяния монахинь, расшитые золотом, серебром и разноцветным шелком. Также были обнаружены нательные кресты, сосуды для мира, кожаная обувь, металлические пряжки и др.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Исчезнувшие кладбища Москвы. Манежная площадь.
Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Художник-киборг Нил Харбиссон тестирует устройство, ускоряющее течение времени
Кинолог объяснила, как безопасно покормить бродячую собаку
В Госдуму внесён законопроект о выплатах на каждого члена семьи
В Латвии назвали 2022 год "решающим" в подсчёте убытков от "советской оккупации"
Гинцбург оценил теорию искусственного происхождения омикрон-штамма
Российский стилист рассказала, как выбрать зимнюю одежду
Дипломат пострадал при нападении радикалов на посольство Белоруссии в Лондоне
Украина намерена создать военно-морские базы в Азовском и Чёрном морях
Президент Литвы: НАТО нужен чёткий план против России
В СНБО Украины заявили, что концентрация армии РФ на границе "не очень критична"
Популярное
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков

В воскресенье, 19 декабря, умер от коронавируса народный артист РФ и режиссёр Андрей Малюков. Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Усам Оздемиров Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт? Усам Оздемиров Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Здоровье
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников