ГБУ "Ритуал" выпустило обзор самых известных исчезнувших кладбищ столицы

Когда-то в Москве кладбища были при каждом храме. Ликвидировать их начали при Алексее Михайловиче, а закончили при Елизавете Петровне. Однако вплоть до 1930-х годов в столице наряду с городскими были открыты монастырские некрополи. Наиболее известным из исчезнувших кладбищ ГБУ "Ритуал" посвятило серию видеороликов.

Первый из них рассказывает о некрополе Моисеевского монастыря, который находился на месте нынешней Манежной площади. Монастырь был заложен по указу Ивана Грозного и просуществовал до 1764 года, не сумев полностью восстановиться после пожара 1737 года. Монастырское кладбище закрыли в 1771 году.

Со временем здесь появилась Моисеевская площадь, застроенная в XIX веке. Вновь это место было расчищено под площадь с дорожным движением в 1930-е годы.

Раскопки здесь начались в 1993 году, незадолго до строительства подземного торгового центра. Тогда и был обнаружен давно забытый некрополь, включавший около 600 захоронений. Часть останков была мумифицирована. Найденные останки перезахоронили на кладбище в Ракитках с соблюдением старинных обрядов.

Благодаря особенностям грунта при раскопках были найдены прекрасно сохранившиеся одеяния монахинь, расшитые золотом, серебром и разноцветным шелком. Также были обнаружены нательные кресты, сосуды для мира, кожаная обувь, металлические пряжки и др.

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