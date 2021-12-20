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Заммэра Владимир Ефимов: Москва разместила "зелёных" облигаций на 115 млрд руб.

Россия » Центр » Москва

В 2021 году Москва вышла на рынок заимствований, разместив ценные бумаги на 115 млрд рублей. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что изначально бюджетом был предусмотрен объём заимствований до 400 млрд, но затем он был сокращён, так как экономика столицы быстро восстанавливается и доходы бюджета пополняются оперативнее, чем предполагалось.

Заммэра Владимир Ефимов: Москва разместила "зелёных" облигаций на 115 млрд руб.

Выход на рынок заимствований стал необходимым шагом для того, чтобы город не прекращал работу над инвестиционными проектами и частично компенсировал нанесённый пандемией ущерб экономике.

"Москве выгоднее выйти на рынок заимствований и реализовать все намеченные инвестпроекты. Во-первых, это выполнение наших обязательств перед жителями, которые ждут открытия новых станций метро, например, а во-вторых, чтобы не сдерживать инвестактивность, в первую очередь частного сектора", — отметил Владимир Ефимов.

Заммэра также добавил, что на каждый вложенный городом рубль приходится три рубля частных инвестиций. Сокращение городского бюджета развития стало бы серьёзным тормозящим фактором для экономики города в целом. Москве не только удалось избежать дефицита бюджета, но и сформировать подушку безопасности для перехода на следующий год, отметил вице-мэр.

Средства, полученные от реализации "зелёных" облигаций, были направлены на финансирование строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, расширение парка электробусов и реализацию Адресной инвестиционной программы.

Владимир Ефимов отметил, что у Москвы не было задержек ни по одному инвестпроекту, несмотря на ситуацию, спровоцированную пандемией. Наоборот, по целому ряду крупных проектов развития транспортной инфраструктуры были приняты решения о сдвиге сроков влево.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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