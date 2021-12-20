В Гидрометцентре спрогнозировали морозы до -24 °C на неделе

На этой неделе в Россию придут сильные морозы — до -24 градусов, таких холодов не было давно, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, рассказывая Pravda.Ru о погоде в ближайшие дни.

"Северо-Западный федеральный округ, центр и юг Европейской части России окажутся под влиянием очень холодных воздушных масс. Начиная с сегодняшнего вечера, к 21:00-23:00 мск, температура будет от -12 до -15 градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться осадками и сильными порывами ветра. Самые холодные сутки прогнозируются в среду, потому что дневные температуры будут в диапазоне от -18 до -20 градусов, а в ночь со среды на четверг ещё более морозно — от -22 до -24", — рассказал специалист.

Согласно прогнозам, похолодание ожидают в следующих регионах:

Московская область

Архангельская область

Вологодская область

Псковская область

Нижегородская область

Ростовская область

Республика Коми

Краснодарский край

Республика Крым

Северо-Кавказский край

Ставропольский край

Вильфанд отметил, что показатели низких температур далеки от рекордных, однако ощущаться мороз будет достаточно сильно. Ближе к концу недели, уже в субботу, станет теплее — днём выше -10 градусов.

Спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь пока невозможно, заметил эксперт. Метеорологи могут предоставить реальный прогноз только на ближайшие пять или шесть дней.

Ранее в Гидрометцентре предсказали резкое похолодание в начале декабря.

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