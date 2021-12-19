Врач сказал, какие пациенты с коронавирусом хуже всего идут на поправку

Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко рассказал, какие пациенты с коронавирусом хуже всего идут на поправку.

Он отметил, что хуже всех выздоравливают больные с COVID-19, которые подключены к аппарату ЭКМО.

"Больные долго лежащие, и в общем, это не приговор, но это крайняя степень тяжести, они выздоравливают хуже всех, эти пациенты. Сейчас выживают два из десяти", — сказал врач в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".

Также Царенко добавил, что средний возраст таких пациентов — 42,5 года, а самый молодой в реанимации больницы — мужчина 28 лет.

Ранее доктор Александр Мясников назвал самую серьёзную ошибку при заболевании коронавирусом. По его словам, COVID-19 вызывают два заболевания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.