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Врач сказал, какие пациенты с коронавирусом хуже всего идут на поправку

Россия

Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко рассказал, какие пациенты с коронавирусом хуже всего идут на поправку.

Врач сказал, какие пациенты с коронавирусом хуже всего идут на поправку

Он отметил, что хуже всех выздоравливают больные с COVID-19, которые подключены к аппарату ЭКМО.

"Больные долго лежащие, и в общем, это не приговор, но это крайняя степень тяжести, они выздоравливают хуже всех, эти пациенты. Сейчас выживают два из десяти", — сказал врач в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".

Также Царенко добавил, что средний возраст таких пациентов — 42,5 года, а самый молодой в реанимации больницы — мужчина 28 лет. 

Ранее  доктор Александр Мясников назвал самую серьёзную ошибку при заболевании коронавирусом. По его словам, COVID-19 вызывают два заболевания.

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Автор: Валентина Севрюгина
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