Губернатор Ростовской области обратился с посланием к инвесторам

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 16 декабря обратился с инвестпосланием в прямом эфире, рассказав о перспективных для инвестиций нишах, а также о планах по развитию области.

В частности, в Ростовской области четвёртый год подряд наблюдается рост частных инвестиций в промышленные проекты, в строительство жилья. Активно развивается ветроэнергетика: в этом году были запущены 3 ветропарка (всего их в области уже 6), вложения в которые составили 33 млрд рублей. Среди индустриальных проектов наиболее крупный реализует предприятие "НЗНП", инвестиции оцениваются в 200 млрд рублей. В работе много проектов и по жилищному строительству на общую сумму порядка 150 млрд.

При этом инвесторов активно поддерживают власти — это и налоговые льготы, и субсидии, и создание комфортной для ведения бизнеса экосистемы.

Напомним, что на ПМЭФ инвесторы заявили о намерении вложить в регион более 20 млрд рублей, а на форуме "Транспорт России 2021" — более 84 млрд рублей. Поддерживается связь с инвесторами, уже реализовавшими свой проект. Немецкий холдинг SoWiTec планирует продолжить сотрудничество с регионом и готовится вложиться в новое строительство ветропарков, инвестиции составят 10 млрд рублей. Наращивает мощности компания Марс, сейчас уже строится 3-я очередь производства, в которую вложено 4 млрд.

Лидирует Ростовская область и по объёмам экспорта. Регион поставляет в 139 стран мира свои товары, в том числе продукты, металл, товары машиностроения и химической промышленности.

Не так давно глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал инициативу донских властей по проведению в регионе заседания Организации Черноморского экономического сотрудничества, что даст дополнительный импульс для развития. В рамках бизнес-миссий планируется развитие отношений региона с Вьетнамом и Сейшельскими островами. На ПМЭФ было подписано соглашение с МИД Венгрии.

В регионе делают ставки на развитие альтернативной энергетики. Запускаются новые проекты в сфере ветро- и солнечной энергетики. Лидер в солнечной энергетике — компания "Хевел" — сотрудничает с регионом и в сентябре уже установила первую солнечную электростанцию.

"Надо видеть новые тренды. Вот, например, зелёная энергетика — это тема сегодняшнего дня. Когда мы начинали проекты зелёной энергетики, многие нас останавливали, говорили: не спешите… Но жизнь показала, что мы к этому приходим. Ростовская область — диверсифицированный регион, с точки зрения энергетики: у нас есть атомная, гидроэнергетика, и теперь появилась альтернативная. Она занимает сегодня около 7% от общей мощности производимой электроэнергии", — рассказал Василий Голубев.

Отдельно рассказал губернатор о том, какие гранты предоставляются молодым учёным и компаниям.

Для поддержки малых инновационных компаний — 25 млн рублей,

Технологическим компаниям — до 20 млн рублей.

Молодые учёные могут получить 500 тысяч рублей.

"Мы помогаем талантливыми молодым учёным, поддерживаем тех ребят, которые вносят вклад в развитие региона, всей страны", — сказал Василий Голубев, отметив, что за последние три года технологические предприниматели на Дону получили свыше 700 млн рублей.

А для создания стартапов в донском регионе также предусмотрена поддержка — 3 млн рублей.

Также привлекательно для инвесторов и освоение новых территорий, поскольку развивается транспортная инфраструктура, строятся новые развязки. Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал проект "Донской экспресс" по созданию скоростного железнодорожного сообщения между городами. Также будет улучшена транспортная доступность станицы Старочеркасской — столицы донского казачества, туристической жемчужины региона.

Что касается непосредственно туризма, то в Ростовской области был совершён заметный прорыв в этом направлении. Ростовская область находится в ТОП-10 по количеству туристов, демонстрируя прирост к доковидному успешному 2019 году. Активно продвигается бренд "Вольный Дон", логотип которого украсил фюзеляж самолёта авиакомпании "Азимут". В регионе также открываются отели российских и международных сетей.