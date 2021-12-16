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Сокуров: моё письмо в СПЧ не для публичного обсуждения

Россия

Российский режиссёр Александр Сокуров заявил, что его письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) не предназначено для публичного обсуждения.

Сокуров: моё письмо в СПЧ не для публичного обсуждения

"Я написал письмо главе СПЧ и в Совет по правам человека, но сделал это не для прессы. Я не могу это комментировать. Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения, поэтому это совсем не предмет для обсуждения", — цитирует Сокурова РИА Новости.

Уточняется, что в СМИ стали появляться сообщения о том, что режиссёр составил обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором извинился за свои слова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Сокуров на заседании СПЧ заявил, что республики Северного Кавказа не хотят жить в составе России. Владимир Путин назвал речь Сокурова манифестом, состоящим из страхов. Президент попросил проверять данные, прежде чем говорить о них, а также очень хорошо подумать о своих словах.

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