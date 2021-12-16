Депутат Митрохин рассказал, почему его задержали

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин рассказал подробности своего задержания, сообщает РИА Новости.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали его после встречи с избирателями по поводу изменений в маршрутной сети автобусов. По итогам этого мероприятия была поддержана резолюция о требовании вернуть старые маршруты.

"Меня задержали, я сейчас нахожусь в ОВД "Хамовники", — цитирует Митрохина агенство.

При этом депутат отмечает, что причиной задержания стало "нарушение общественного порядка". Также ему предъявили неоплату штрафов на 15 тысяч рублей, однако депутат утверждает, что все они оплачены.

Ранее Сергей Митрохин выступил с инициативой, которой позавидовал бы иной адепт наведения "русского порядка" в столице. По его мнению, из города уехать должны не только строители, но и "рабочие по благоустройству и другим неуместным в сложившейся ситуации городским программам".

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