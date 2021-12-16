В Госдуму внесли законопроект о правилах электронного голосования

Депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин предложили ввести на законодательном уровне правила проведения дистанционного электронного голосования, сообщает РИА Новости.

По мнению парламентариев, этот законопроект усовершенствует российское законодательство о выборах. Кроме того, он поможет обеспечить избирательные права и права на участие в референдуме граждан России при проведении дистанционного голосования.

Также уточняется, что опыт применения электронного голосования на выборах в 2019-2021 годах показал, что необходимо установить основные принципы и параметры проведения таких выборов.

Ранее итоги голосования в Госдуму не стали сенсацией. Эксперты утверждают, что власти там протестировали технологии, которые могут применить на президентских выборах 2024 года и которые помогут выбрать "нужного" президента.

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