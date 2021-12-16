Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков прокомментировал ситуацию с потасовкой, которая произошла в нижней палате парламента перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах для посещения общественных мест. В беседе с Pravda.Ru парламентарий объяснил, что трое депутатов-коммунистов, которые развернули плакат "КПРФ против QR-фашизма", имели право высказать свое мнение.
"Для чего люди растянули плакат, надо у них спросить, конечно. Фракция же не голосовала за то, чтобы растянуть плакат или не растянуть плакат. Это вообще не принято. Хотя когда-то с некоторым значительным интервалом эти случаи бывают у нас", — заявил парламентарий.
Синельщиков подчеркнул, что российское законодательство и депутатский регламент не запрещают проведение подобных акций.
"Не запрещено это ни законом, ни нашими нормами, ни регламентом. Поэтому как растянули, так и убрали. Ничего преступного в содержании этого плаката нет, ничего правонарушающего или преступного. Два депутата таким образом высказали свое мнение", — добавил депутат.
Ранее в Думе произошла потасовка между депутата от КПРФ и "Единой России". Сообщается, что депутаты от КПРФ Денис Парфенов, Валерий Рашкин и Сергей Обухов развернули плакат "КПРФ против QR-фашизма, после чего к ним подошли депутаты от ЕВ и попытались вырвать плакат. В результате между парламентариями произошла потасовка.
16 сентября Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест.
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