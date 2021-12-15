"Газпром" выполнил все обязательства перед Украиной

В "Газпроме" рассказали, что они выполнили все обязательства по транзитному договору с Украиной за этот год. Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram.

Так, в "Газпроме" отметили, что компания продолжает надёжно поставлять газ всем европейским потребителям по различным маршрутам.

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через её территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объёму, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", — заявили в "Газпроме".

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