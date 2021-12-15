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Заммэра Владимир Ефимов рассказал о росте чешских инвестиций почти на 8%

Россия » Центр » Москва

На 1 июля 2021 года объём прямых накопленных иностранных инвестиций чешского бизнеса в экономику Москвы составил около 224 миллионов долларов. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, эта цифра почти на 8% превышает прошлогодние показатели.

Заммэра Владимир Ефимов рассказал о росте чешских инвестиций почти на 8%

"Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. По данным Центробанка РФ, прирост накопленных прямых инвестиций чешских компаний с начала 2021 года составляет 7,8%", — уточнил Владимир Ефимов.

Во многом, на такой расклад влияют меры поддержки, оказываемые городом бизнесу, а также возможности реализации в столице инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнёрства, которые достаточно привлекательны для иностранных инвесторов.

Так, Москва готова предоставить зарубежным компаниям, которые поддерживают новые инвестиционные проекты в промышленности, льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю.

За 9 месяцев текущего года оборот внешней торговли между Москвой и Чешской Республикой составил 3,1 миллиарда долларов, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составлял около 2,2 миллиарда долларов.

С января по сентябрь 2021 года экспорт из столицы России в Чехию вырос на 69% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 2,2 миллиарда долларов. На 8% вырос и объём импорта из Чехии в Москву, который за три квартала составил 0,9 миллиарда долларов.

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Автор: Ольга Лазарева
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