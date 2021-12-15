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Артист Краско пожаловался Путину на коммунальные службы Петербурга

Россия

Народный артист Иван Краско написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нём житель Санкт-Петербурга жалуется на плохое качество уборки снега в городе. По словам актёра, он буквально не может выйти из дома, сообщает РИА Новости.

"Иван Иванович сам говорит: "Интересно, услышали ли меня не пресса, не люди, а те, кто должен услышать? Сейчас кто-то подумает, что вот, это мне пиар, но какой пиар, мне 91 год, я не могу выйти на улицу!… Я бы рад прогуляться и до магазина, и до театра, но это просто невозможно!", — сказал директор артиста Вячеслав Смородинов.

Ранее гололёд, образовавшийся из-за изменившихся погодных условий, и некачественная уборка улиц от снега коммунальными службами Смольного стали причиной появления многочисленных пробок на дорогах.

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Автор: Валентина Севрюгина
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