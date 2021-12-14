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Заслуженный учитель РФ оценила идею заменить ЕГЭ на портфолио

Россия

Заслуженный учитель России Евгения Абелюк прокомментировала идею заменить единый государственный экзамен на портфолио с достижениями школьника при поступлении в вуз. По мнению педагога, инициатива неплохая. 

Заслуженный учитель РФ оценила идею заменить ЕГЭ на портфолио

При этом она считает, что нельзя заставлять ученика идти на олимпиаду, так как из-за такого он теряет интерес к учебе.

"Заставлять детей участвовать в конкурсах и олимпиадах — это очень плохо. Надо сказать, что это есть уже и сейчас. Поскольку рейтинг школ определяется сейчас по количеству участников в разных олимпиадах, то школы, учителя заставляют детей туда идти, которые потом поставят плюс учебному заведению. Нужно внедрять заинтересованность, а не бить дубиной", — сказала она Телеканалу "360". 

Также она полагает, что в случае реализации этой идеи, необходимость  всё правильно продумать, поскольку зачастую на конкурсах грамоты получают довольно слабые работы.

Однако она выделила положительную сторону инициативы. По её мнению, она поможет снять разгрузку школ. Так, учебные заведения освободятся от сумасшедшего количества контрольных и проверочных работ. 

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, чем планируется заменить ЕГЭ в ближайшее время. Он считает, что хорошей альтернативой может стать введение конкурса портфолио при поступлении в вузы.

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Автор: Валентина Севрюгина
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