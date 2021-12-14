Собянин: срок действия QR-кодов после ПЦР-теста сокращается до двух дней

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что срок действия QR-кодов после ПЦР-теста сокращается до двух дней, сообщает РИА Новости.

Также, согласно новому указу столичного градоначальника, с 20 декабря QR-коды для переболевших москвичей продлят с 6 до 12 месяцев. При этом новые будут сразу выдавать на год.

Кроме того, уточняется:

В последний день срока действия 6-месячных QR-кодов будут автоматически оформлены новые ещё на 6 месяцев.

Если срок действия 6-месячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, будет автоматически оформлен новый код сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления.

Мэр Собянин добавил, что QR-коды для привитых, как и ранее, действительны год.

Ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарёв сказал, что законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов в публичных местах будет принят не раньше 2022 года.

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