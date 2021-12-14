Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что срок действия QR-кодов после ПЦР-теста сокращается до двух дней, сообщает РИА Новости.
Также, согласно новому указу столичного градоначальника, с 20 декабря QR-коды для переболевших москвичей продлят с 6 до 12 месяцев. При этом новые будут сразу выдавать на год.
Кроме того, уточняется:
Мэр Собянин добавил, что QR-коды для привитых, как и ранее, действительны год.
Ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарёв сказал, что законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов в публичных местах будет принят не раньше 2022 года.
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