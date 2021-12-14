ГАТИ признала некачественной уборку крыш в Петербурге

Проверка Государственной административно-технической инспекции Петербурга признала некачественной уборку крыш в ряде районов Северной столицы. По факту нарушений компаниям-исполнителям выписаны штрафы на сумму более чем в 2,2 миллиона рублей.
За прошедшие выходные специалисты осмотрели 205 крыш, по 87 из которых уборку признали плохой. В эту категорию попали кровли Технологического института, Университета технологии и дизайна и Военно-медицинской академии имени Кирова. Несколько коммунальных организаций оштрафованы на 2,2 миллиона рублей.
Халатность профильных комитетов Смольного уже привела к первым жертвам "сосулек-убийц". Два ЧП произошло в понедельник, 13 декабря. Глыбы льда упали на головы прохожим. По одному случаю СК Петербурга завёл уголовное дело.
Между тем, горожане сообщали о нависшей над ними угрозе ещё в начале декабря. В социальных сетях они делились фотографиями сосулек в несколько десятков сантиметров длинной и призывали коммунальные службы и губернатора Александра Беглова разобраться с проблемой. Однако в городской администрации к жалобам петербуржцев не прислушались и дождались первых жертв.
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