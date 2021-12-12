Володин: законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимается с рассмотрения

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения.

"Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством", — написал он у себя в Telegram-канале.

Он также отметил, что это произошло благодаря обратной связи — все замечания были услышаны.

Володин напомнил, что президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели отметил, что опрометчивые решения недопустимы. По мнению российского лидера, надо изучать всё самым внимательным образом и понять, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей. Кроме того, президент призвал действовать очень аккуратно.

"В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", — заключил Володин.

Ранее представители Общественной палаты сказали, что в РФ негативно восприняли идею "QR-кодов" из-за того, что термин придуман неудачно. Ненавистный QR-код переименуют.

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