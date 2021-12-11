Заммэра Владимир Ефимов: 15 детских садов и школ получит Москва

Департамент городского имущества одобрил пять проектов от застройщиков для развития инженерной и социальной инфраструктуры столицы.

Общая площадь всех типов застройки составит 159,3 тысячи квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвесторы на своих же земельных участках возведут восемь детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные объекты к ним — все это будет передано Москве для дальнейшего пользования.

"В начале февраля 2021 года Мэр Москвы утвердил новый механизм обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Он предусматривает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы, а именно создание и передачу городу необходимых сооружений в рамках проектов строительства жилья. Всего 17 сооружений. Их общая площадь составит почти 160 тысяч квадратных метров, а ориентировочная стоимость превысит 14 миллиардов рублей", — сообщил Владимир Ефимов.

Ранее подобные объекты, получаемые Москвой от инвесторов, не всегда соответствовали необходимым стандартам. Теперь же система находится на высоком уровне и специальные профильные ведомства на всех этапах реализации следят за нормами. Уже после согласования с ними Департамент городского имущества принимает объект в имущественную казну.