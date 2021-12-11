Россия запретила въезд из африканских стран из-за "омикрона"

Россия полностью закрыла въезд на территорию страны из девяти африканских государств из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Ранее из них могли попасть в РФ по соответствующей визе и дипломатическим паспортам.

Кроме того, в список "запрещённых" попал и специальный административный район КНР Гонконга. Так, согласно сообщению властей, на территорию России нельзя въехать из:

Ботсваны,

Зимбабве,

Лесото,

Мадагаскара,

Мозамбика,

Намибии,

Танзании,

Эсватини,

Южно-Африканской Республики.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации, за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее Pravda.Ru писала об обращении туроператоров к правительству РФ. Так, по словам представителей АТОР, для того, чтобы удержать турбизнес на плаву, необходимо продление отсрочки по возврату денег за несостоявшиеся путешествия. Действующее "послабление", подписанное Мишустиным в прошлом году закончится 31 декабря. С соответствующим письмом представители бизнеса вновь обратились к премьер-министру.

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