Число льготных ипотечных кредитов, выданных в Москве в октябре 2021 года, выросло в 2,6 раза по сравнению с сентябрём текущего года. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в первую неделю октября было выдано много кредитов, одобренных ещё до изменений в госпрограмме льготного кредитования.
С 1 июля 2021 года ставка льготных ипотечных кредитов была повышена с 6,5% до 7%, а максимальный размер кредита снижен до 3 млн рублей. Это спровоцировало многих заёмщиков поторопиться подать документы на одобрение займов. Многие из них были выданы физическим лицам в октябре, поэтому общая сумма по ипотекам, переданных горожанам в этом месяце, превысила 8,5 млрд рублей. Это в 3,4 раза больше сентябрьских показателей.
"На рост ипотеки в том числе повлияло расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребёнком, а также появление новых совместных ипотечных продуктов от банков и застройщиков, которые они организовывают в целях повышения спроса на недвижимость", — добавил Владимир Ефимов.
Рост объёма ипотечных кредитов, ставка по которым субсидируется государством, поддерживает спрос и даёт застройщикам уверенность в успешной реализации запускаемых проектов.
В январе-октябре текущего года объёмы ввода жилой недвижимости в Москве составили более 5,9 млн квадратных метров, что больше, чем за аналогичный период 2019 года на 51,3%.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, Билл Гейтс.