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Владимир Ефимов: В октябре в Москве выдали льготных ипотек на 8,5 млрд рублей

Россия » Центр » Москва

Число льготных ипотечных кредитов, выданных в Москве в октябре 2021 года, выросло в 2,6 раза по сравнению с сентябрём текущего года. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в первую неделю октября было выдано много кредитов, одобренных ещё до изменений в госпрограмме льготного кредитования.

Владимир Ефимов: В октябре в Москве выдали льготных ипотек на 8,5 млрд рублей

С 1 июля 2021 года ставка льготных ипотечных кредитов была повышена с 6,5% до 7%, а максимальный размер кредита снижен до 3 млн рублей. Это спровоцировало многих заёмщиков поторопиться подать документы на одобрение займов. Многие из них были выданы физическим лицам в октябре, поэтому общая сумма по ипотекам, переданных горожанам в этом месяце, превысила 8,5 млрд рублей. Это в 3,4 раза больше сентябрьских показателей.

"На рост ипотеки в том числе повлияло расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребёнком, а также появление новых совместных ипотечных продуктов от банков и застройщиков, которые они организовывают в целях повышения спроса на недвижимость", — добавил Владимир Ефимов.

Рост объёма ипотечных кредитов, ставка по которым субсидируется государством, поддерживает спрос и даёт застройщикам уверенность в успешной реализации запускаемых проектов.

В январе-октябре текущего года объёмы ввода жилой недвижимости в Москве составили более 5,9 млн квадратных метров, что больше, чем за аналогичный период 2019 года на 51,3%.

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Автор: Ольга Лазарева
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