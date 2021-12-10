Заммэра Владимир Ефимов рассказал об отмене части налогов для участников СПИК

Инвесторам, которые подпишут с Москвой специальный инвестиционный контракт (СПИК), будет снижена налоговая нагрузка. В частности, по словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, их освободят от налога на прибыль.

СПИК — эффективный инструмент промышленной политики, который стимулирует долгосрочные инвестиции в производство на территории страны. Компании, которые будут вкладываться в развитие и модернизацию производства, получают льготы.

"Одним из условий заключения СПИК является возможность получения региональных мер поддержки, в том числе льготы по налогу на прибыль. В связи с этим для компаний-инвесторов, являющихся стороной СПИК 2.0, реализуемого на территории столицы, город установил нулевую ставку налога на прибыль вместо 17%", — уточнил Владимир Ефимов.

Форма контракта СПИК 2.0 вступила в силу с 2019 года. Согласно ей теперь все подобные соглашения заключаются на федеральном уровне с обязательным применением в проектах современных технологий, а инвесторы выбираются по итогам конкурса.

Предельные сроки действия СПИК 2.0 увеличили до 15 лет для проектов с объёмом вложений до 50 млрд рублей и до 20 лет — с вложениями более 50 млрд рублей. При этом входной порог по минимальному объёму инвестиций отменён.