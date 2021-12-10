Московские экспортёры смогут принять участие в пяти международных выставках

В наиболее перспективных для московских компаний регионах — Европе, Ближнем Востоке, Юго-Восточной и Средней Азии в этом году состоится 5 выставок. Специалисты центра "Моспром" будут готовить столичных производителей представить свою продукцию на международной арене, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2022 году при поддержке городских властей столичные компании косметической, строительной и пищевой отрасли смогут принять участие в пяти международных выставках. Четыре промышленные выставки пройдут в Италии, Индонезии, Катаре и Узбекистане, а пятая — пищевая. Она пройдёт в Казахстане.

"Несмотря на эпидемиологические ограничения во многих странах, мировая торговля не остановилась и встречи, направленные на её развитие, продолжают проходить в формате COVID-free. Наши специалисты определили ключевые международные мероприятия следующего года, в которых стоит поучаствовать столичным экспортёрам", — уточнил Владимир Ефимов.

Участие в выставках для промышленных предприятий столицы будет проходить бесплатно в рамках коллективного стенда Москвы.

Каждому участию в выставке и организации бизнес-миссии предшествует большая работа специалистов "Моспрома". Она включает аналитическое исследование рынка, адаптацию материалов, поиск и верификацию байеров, заинтересованных в столичной продукции, подготовку к будущим переговорам с учётом всех технических и языковых аспектов. После окончания выставок эксперты "Моспрома" продолжают оказывать производителям методическую помощь и сопровождают компании вплоть до заключения экспортных контрактов и, если есть необходимость, отгрузок продукции.