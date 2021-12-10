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Минтранс Крыма: судоходство в Керченском проливе работает в штатном режиме

Россия

Керчь-Еникальский канал после инцидента с украинским кораблем "Донбасс" работает в штатном режиме, сообщили в Минтрансе Крыма.

Минтранс Крыма: судоходство в Керченском проливе работает в штатном режиме

По информации врио министра транспорта полуострова Николая Лукашенко, никаких накладок в работе судоходства не произошло.

"[Судоходство ведётся] в штатном режиме, всё нормально", — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее Pravda.Ru писала об инциденте на границе территориальных вод Керченского пролива. Так, по сообщению ФСБ России, украинский корабль "Донбасс" едва не вторгся на российскую территорию, экипаж не подчинился требования изменить курс движения и никак не реагировал на предупреждения властей. Позже судно всё же развернулось и начало движение в противоположную сторону.

Российские политики уже успели ответить Украине и посчитали манёвр судна Незалежной провокацией. Киев, в свою очередь, заявил, что Азовское море — общая территория и "украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях".

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Автор: Екатерина Широкова
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