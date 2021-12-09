Статистика смертности от COVID-19 в Петербурге пошла вверх

Количество больных коронавирусной инфекцией нового типа увеличилось в Петербурге за последние сутки. Тенденцию к росту демонстрирует и статистика умерших от этого заболевания.
Согласно официальным данным, 9 декабря в России выявили 30 209 новых случаев заражения COVID-19. При этом в Северной столице зафиксировали 2111 пациентов, инфицированных коронавирусом. Как сообщили в Смольном, смертность в городе на Неве выросла с 49 до 54 человек в период с 8 на 9 декабря. Также много людей сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
При этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на международной конференции по вопросам противодействия COVID-19, похвалил городские власти за проделанную работу и заверил, что горожане успели адаптироваться к новым реалиям.
Ранее глава города обещал, что к началу 2022 года в Петербурге сформируется коллективный иммунитет. Однако данные статистики говорят об обратном — в Северной столице развернуто 185 пунктов вакцинации, но за весь период полный цикл завершило около 2,3 млн человек.
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