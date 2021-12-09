Заммэра: В трёх округах Москвы появится более 9,5 тысяч новых рабочих мест

Благодаря программе по комплексному развитию участков бывших промышленных зон, в ЮАО, ЮЗАО и СВАО появится более 9,5 тысяч рабочих мест. Для реализации проекта будет использован объём инвестиций в размере 30 миллиардов рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пока на этих трёх участках находятся по большей части склады и гаражи, чуть позже здесь должны будут возвести 470 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе офисы, банки, магазины и торговые центры.

"Решения о комплексном развитии приняты в отношении участков бывших промзон Каширское шоссе, Огородный проезд и Тёплый стан. Их общая площадь превышает 31 гектар. В новых индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка и вся соответствующая инфраструктура. Ожидаемый объём инвестиций превысит 30 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят три миллиарда рублей. Для жителей города будет создано 9,5 тысячи новых рабочих мест", — рассказал Владимир Ефимов.

Благодаря проекту "Индустриальные кварталы", при условии комплексного подхода, в городе появится около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет.