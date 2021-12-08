Тиктокер получил почти три года за повреждение машины ФСБ

Блогер Константин Лакеев получил наказание в виде двух лет и восьми месяцев колонии общего режима за умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, сообщает Telegram-канал RT.

Напомним, что тиктокер повредил машину ФСБ во время январского несанкционированного митинга в Москве. Сегодня виновным его признал Тверской суд столицы. При этом сам подсудимый признал свою вину и попросил прощения у силовиков.

Ранее в сети появилось видео, на котором толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.

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