С начала 2021 года в столице увеличилось производство продуктов питания на 17,9 процента, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Особенный рост показали определенные группы товаров:
Данные цифры актуальны в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"Пищевая промышленность города — это 240 предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Среди них производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства, а также многие другие. В январе-октябре 2021 года они нарастили объёмы выпуска на 17,9 процента, при этом продолжают вкладываться в своё развитие", — добавил Владимир Ефимов.
Учитывая роль сферы производства продуктов питания, город создает все необходимые условия для предприятий. Например, сокращает налоговую нагрузку, что позволяет инвестировать сэкономленные средства в развитие своих предприятий.
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