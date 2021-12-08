Заммэра: В Москве выросло производство продуктов питания в 2021 году

С начала 2021 года в столице увеличилось производство продуктов питания на 17,9 процента, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Особенный рост показали определенные группы товаров:

выпуск мяса и субпродуктов увеличился до 15,1 тысячи тонн,

хлебобулочные изделия выросли до 108,5 тысячи тонн,

переработка и консервации рыбы и моллюсков — 30 тысяч тонн.

Данные цифры актуальны в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Пищевая промышленность города — это 240 предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Среди них производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства, а также многие другие. В январе-октябре 2021 года они нарастили объёмы выпуска на 17,9 процента, при этом продолжают вкладываться в своё развитие", — добавил Владимир Ефимов.

Учитывая роль сферы производства продуктов питания, город создает все необходимые условия для предприятий. Например, сокращает налоговую нагрузку, что позволяет инвестировать сэкономленные средства в развитие своих предприятий.