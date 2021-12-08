Ефимов: После введённых нерабочих дней, роста безработицы по Москве не произошло

С 28 октября по 7 ноября 2021 года в столице были введены обязательные нерабочие дни для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на предпринятые меры, роста безработицы не произошло — она продолжает сохраняться на уровне 0,52% на 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С начала 2020 года служба занятости совместно с крупнейшими сайтами по поиску работы помогла трудоустроиться более четверти миллиону человек. А количество вакансий на сегодняшний день превышает в 10 раз количество человек, которые находятся в поиске работы.

"Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году", — рассказал Владимир Ефимов.