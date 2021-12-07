Резиденты «Технополиса “Москва”» заработали почти 20 миллиардов рублей

Резиденты особой экономической зоны «Технополис "Москва"» выручили на 12% больше за три квартала 2021 года чем в прошлом году за аналогичный период. Сейчас эта сумма составила 19,6 миллиарда рублей, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самым популярным продуктом за прошедшие девять месяцев оказалась продукция кластера микроэлектроники — их выручка составила более 9,5 миллиарда рублей. Также по актуальности не отстают кластеры медицинского оборудования, высокотехнологичных производств, информационно-коммуникационных технологий.

"В январе-сентябре этого года резиденты ОЭЗ «Технополис "Москва"» выручили от продаж своей продукции более 19,6 миллиарда рублей. Это на 12 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда общая выручка составила 17,5 миллиарда рублей, и на 40 процентов выше показателя за три квартала допандемийного 2019 года, составляющего порядка 14 миллиардов рублей", — прокомментировал Владимир Ефимов.

Вместе с ростом выручки также и увеличился объём производства компаний резидентов «Технополис "Москва"» — суммарно на 33 процента по сравнению с прошлым годом.