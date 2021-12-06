В Крыму снесут реакторный зал недостроенной АЭС

В Крыму решили снести реакторный зал недостроенной атомной электростанции из-за угрозы обрушения. Её начинали возводить в 1975 году.

Как рассказали РИА Новости в министерстве строительства республики, все материалы, которые останутся после сноса, используют на других объектах.

"В городе Щёлкино на недостроенной Крымской АЭС планируют снести реакторный зал из-за угрозы обрушения", — сказали в министерстве.

КрАЭС начали строить в 1975 году. Её проектная мощность 2000 МВт. В 1986 году, после аварии на Чернобыле и из-за нехватки денег, от запуска станции отказались. На тот момент готовность первого энергоблока составляла 80%, второго — 18%. На возведение потратили 500 миллионов рублей в ценах 1984 года.

В 1990-е годы в одном из отделений АЭС проводили дискотеки популярного фестиваля "КаZантип". Позже там снимали фильм Фёдора Бондарчука "Обитаемый остров". Сейчас в здание реактора вход запрещён.

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