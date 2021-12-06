Рост промышленного производства Москвы вырос более чем на четверть

По сравнению с прошлым годом за период с января по октябрь рост промышленного производства Москвы составил 28,1 процента. Лучшие показатели в объёме показывает обрабатывающая промышленность, а именно производство машин и оборудования, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Не отстает и производство электрического оборудования (рост составил 83 процента), обработка древесины (73,5 процента), медицинские инструменты и оборудование (71,4 процента), лекарственные материалы (34, 5 процента).

"За десять месяцев 2021 года объем промышленного производства Москвы вырос на 28,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В лидерах по динамике производство машин и оборудования — выпуск увеличился в 2,1 раза. Заметный рост наблюдается и в легкой промышленности — производство текстильных изделий увеличилось в два раза, выпуск одежды вырос на 61%", — отметил Владимир Ефимов.