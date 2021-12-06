В Питере мороз побил рекорд, установленный 128 лет назад

В Санкт-Петербург пришли суровые морозы. В понедельник, 6 декабря, температура воздуха составила -21 градус, таким образом побив рекорд, установленный в 1893 году: в этот день температура была выше на 0,5 градуса.

"Точное значение суточного рекорда минимальной температуры воздуха для 6 декабря составляет теперь -21 градус. Напомню, что побит рекорд 1893 года!", — написал на своей странице в Facebook ведущий специалист в ООО "Центр ФОБОС" Михаил Леус.

Утром было замечено, что температура воздуха составила -20,9 градуса, однако позже она снизилась ещё на одну десятую.

Специалист заметил, что эта была очень холодная ночь, такой мороз последний раз охватил Санкт-Петербург 25 января 2019 года.

Ранее Гидрометцентр России проинформировал, что в несколько регионов придут сильные морозы. Столбики термометров опустятся сразу на 8-10 градусов по Цельсию.

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