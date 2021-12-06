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Десятилетие перемен: каких успехов достиг донской регион

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовская область, которая является несомненным лидером в промышленности, уже в течение 10 лет демонстрирует рост. Согласно динамике индекса промышленного производства, регион занимает шестой год подряд второе место в стране.

Десятилетие перемен: каких успехов достиг донской регион

В 2017 году был открыт построенный с нуля аэропорт "Платов", который является одним из крупнейших региональных воздушных портов на юге страны.

Власти региона заключили соглашение с компанией "Синара" о строительстве линии скоростного трамвая, на которое планируется потратить по предварительным расчётам 51,18 млрд рублей.

Среди нововведений можно отметить строительство 3-й очереди магистрали "Северный обход Ростова-на-Дону". Это сооружение соединит строящийся северный и перспективный западный обходы Ростова с международным транзитным маршрутом Е58.

Успешно реализуется программа по строительству медицинский учреждений. В рамках развития областной детской клинической больницы будет создан современный детский хирургический центр инновационных технологий на 280 коек.

Отмечается высокая заинтересованность дончан в губернаторской программе "Сделаем вместе!", главная цель которой — привлечь жителей региона и бизнес к решению вопросов местного значения. Благодаря этой программе в этом году было реализовано 190 проектов.

Также Донской регион занимает ведущее место и в агропромышленном комплексе страны. В этом году аграрии собрали самый большой в стране общий урожай ранних зерновых.

Какие ещё перемены происходят в жизни области вы можете узнать в виртуальном путешествии по Донскому краю.

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Автор: Ирина Гусакова
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