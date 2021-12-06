Десятилетие перемен: каких успехов достиг донской регион

Ростовская область, которая является несомненным лидером в промышленности, уже в течение 10 лет демонстрирует рост. Согласно динамике индекса промышленного производства, регион занимает шестой год подряд второе место в стране.
В 2017 году был открыт построенный с нуля аэропорт "Платов", который является одним из крупнейших региональных воздушных портов на юге страны.
Власти региона заключили соглашение с компанией "Синара" о строительстве линии скоростного трамвая, на которое планируется потратить по предварительным расчётам 51,18 млрд рублей.
Среди нововведений можно отметить строительство 3-й очереди магистрали "Северный обход Ростова-на-Дону". Это сооружение соединит строящийся северный и перспективный западный обходы Ростова с международным транзитным маршрутом Е58.
Успешно реализуется программа по строительству медицинский учреждений. В рамках развития областной детской клинической больницы будет создан современный детский хирургический центр инновационных технологий на 280 коек.
Отмечается высокая заинтересованность дончан в губернаторской программе "Сделаем вместе!", главная цель которой — привлечь жителей региона и бизнес к решению вопросов местного значения. Благодаря этой программе в этом году было реализовано 190 проектов.
Также Донской регион занимает ведущее место и в агропромышленном комплексе страны. В этом году аграрии собрали самый большой в стране общий урожай ранних зерновых.
Какие ещё перемены происходят в жизни области вы можете узнать в виртуальном путешествии по Донскому краю.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лавров и Блинкен поспорили о ситуации в Незалежной во время встречи в Стокгольме, сообщает издание Bloomberg.