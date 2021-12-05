Начальника Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов заявил, что в регионе выявлено 159с нарушений содержания мемориалов Великой Отечественной войны.
«В основном это несвоевременная уборка территории, граффити на фасадах мемориальных комплексов, неисправное освещение», - сказал Баженов, слова которого приводит Вести Подмосковья.
Отмечается, что большая часть нарушений зафиксированы в городских округах Дмитров, Ступино, Раменский, Подольск, Люберцы, Руза.
В 2019 году министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих предложил в честь 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне отремонтировать все дорожное покрытие на улицах, носящих ее славное имя.
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