В Госдуме заявили, что россияне начнут массово терять квартиры

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил. что россияне из-за потери работы начнут массово терять квартиры, которые приобрели в ипотеку.

«Цены выросли благодаря льготной ипотеке. Льготная ипотека отменена. При этом даже Набиуллина сказала, что все возможности дальнейшего расширения ипотеки исчерпаны. При этом, в силу государственной политики, люди теряют работу достаточно в больших количествах и ипотечники сейчас будут терять свои квартиры», — сообщил Делягин, которого цитирует Ura.ru.

Также он отметил, что лишь около четверти граждан РФ могут позволить себе ипотеку. При этом государство, если захочет, может помочь людям, но пока никаких признаков этого нет.

Ранее председатель правления "Сбера" Герман Греф заявил, что ипотека является единственным способом приобрести жильё для большинства россиян.

Греф добавил, что "Сбер" стремится поддерживать ставки на приемлемом уровне.

Отмечается, что банк позволяет взять ипотеку для покупки квартиры в новостройке от 8,4% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых.

При этом ставка льготной программы на новостройки составляет от 6,05% годовых.

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